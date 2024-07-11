Роспотребнадзор назвал причину отравления в лагере в Туве

Во вторник минздрав региона сообщил, что 31 ребенок в возрасте от 10 до 17 лет поступил с высокой температурой в инфекционную больницу Тувы после закрытия смены в детском лагере «Чагытай». Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после отравления детей. Позже глава ведомства Анатолий Югай сообщил, что число госпитализированных после отравления в детском лагере выросло до 47.
«По предварительным результатам эпидемиологического расследования в стационарном лагере… “Чагытай” установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утвержденного примерного меню пищевой продукции и не разрешенные для питания детей — шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток “Добрый кола”, чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря проверены специалистами управления Роспотребнадзора на наличие медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников оздоровительных учреждений, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие зданий и сооружений санитарным требованиям для организации отдыха детей.