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В Ташкенте мужчина жестоко убил малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Генпрокуратуре прокомментировали распространившееся в соцсетях сообщение об жестоком убийстве трехлетнего мальчика сожителем его матери, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сообщается, что несчастье произошло 9 июля на съемной квартире в многоквартирном доме на улице Яккатол в Яшнабадском районе. 30-летний мужчина поссорился с женщиной, с которой проживал без заключения брака, и нанес ее сыну от первого брака ножевые ранения. После этого мужчина скрылся с места преступления. К сожалению, ребенок скончался еще до того, как его доставили в больницу.

По данному инциденту прокуратура Яшнабадского района возбудила дело по статье 97 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан. Отметим, что умышленное убийство наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.