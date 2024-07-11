В Ташкенте мужчина жестоко убил малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело

Сообщается, что несчастье произошло 9 июля на съемной квартире в многоквартирном доме на улице Яккатол в Яшнабадском районе. 30-летний мужчина поссорился с женщиной, с которой проживал без заключения брака, и нанес ее сыну от первого брака ножевые ранения. После этого мужчина скрылся с места преступления. К сожалению, ребенок скончался еще до того, как его доставили в больницу.