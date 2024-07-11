Школа-долгострой на Патрокле загорелась во Владивостоке

В четверг, 11 июля, будущее учебное учреждение загорелось. Черный дым виден с нескольких точек города. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин, причина возгорания пока неизвестна. По информации МЧС России по Приморскому краю, горела часть крыши. Специалисты тушат пожар на площади около 50 квадратных метров.