Школа-долгострой на Патрокле загорелась во Владивостоке

Школа на 1275 мест на улице Сочинская в районе Патрокла во Владивостоке загорелась. На место происшествия прибыли уже три пожарные машины, передает «Комсомольская правда — Владивосток».
В четверг, 11 июля, будущее учебное учреждение загорелось. Черный дым виден с нескольких точек города. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин, причина возгорания пока неизвестна. По информации МЧС России по Приморскому краю, горела часть крыши. Специалисты тушат пожар на площади около 50 квадратных метров.
Напомним, что строительство школы на Патрокле началось в 2021 году, однако подрядчик неоднократно попадался на нарушениях, ему приходилось оплачивать штрафы.
В администрации города требовали ускорить темпы строительства. Местные жители ждут эту школу, и в мэрии следят, чтобы подрядчики выполняли свои обязательства.
ОБНОВЛЕНИЕ:
В 16.02 открытое горение ликвидировано на площади около 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Прокуратура проведет проверку по факту произошедшего. По информации источника редакции, в строящемся спортивном зале загорелся утеплитель.
Ранее «КП» писала о пожаре во ВВГУ. Площадь повреждения составила 200 квадратных метров.