В Челябинске мужчина ворвался во двор дома и зарезал служебную собаку

Погибшему животному было 6 лет. Хозяйка планировала поехать с ним на поиски пропавшего под Еткулем мальчика.
«Мужчина пояснил, что собака напугала его ребенка, лаяла из-за забора. Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными», — рассказали в полиции города.
Как оказалось, мимо дома проходили женщина с ребенком. Собака лаяла, но из ворот она не выбегала. У хозяйки произошел конфликт с мамой ребенка. Через полчаса приехал 44-летний мужчина и расправился с животным. Нападавшего отвезли в полицию.