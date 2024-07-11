В Челябинске мужчина ворвался во двор дома и зарезал служебную собаку

Как оказалось, мимо дома проходили женщина с ребенком. Собака лаяла, но из ворот она не выбегала. У хозяйки произошел конфликт с мамой ребенка. Через полчаса приехал 44-летний мужчина и расправился с животным. Нападавшего отвезли в полицию.