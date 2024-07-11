Канал незаконной миграции пресекли в Алматы

«5 июня 2024 года в районном суде Наурызбайского района состоялся обвинительный приговор по досудебному расследованию, начатому прокуратурой Наурызбайского района по ч. 1 ст. 394 УК РК. Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности».