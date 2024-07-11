Бронепанели для защиты важных объектов от дронов создали в России

Недавно прошли испытания новинки. «В ходе тестов образец выдержал без единого пробития попадания пуль от патронов 9×19 мм 7Н21 и осколков гранаты Ф-1, подорванной на расстоянии чуть более полуметра», — сказано в сообщении ГК Ростех.
Ожидается, что новые бронеплиты можно будет использовать для защиты особо важных объектов от атак дронов.
Напомним, что ранее началось применение созданных в зоне СВО средств РЭБ. Радиус обнаружения объекта — до двух километров, радиус подавления беспилотников — около 200 метров. Как добавил военнослужащий, беспилотники реагируют на новые средства РЭБ по-разному. Какие-то садятся, какие-то возвращаются обратно, а какие-то взрываются в воздухе.