Бронепанели для защиты важных объектов от дронов создали в России

Выполненная из комбинации различных современных материалов бронепанель обеспечивает защиту класса Бр3 от пуль и класса С-2 — от осколков. Таким образом при весе менее 30 кг на квадратный метр новая разработка защищает практически от любых пистолетов и от осколков ручных гранат.