Омич поджёг чужой дачный дом ради мести

Дом был повреждён, сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Вину в совершении преступления омич не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшей 65 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального ущерба.