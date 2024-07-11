Омич поджёг чужой дачный дом ради мести

Полтавский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он признан виновным по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершённое путём поджога».
В октябре прошлого года омич находился на территории СНТ «Зелёный сад» в рабочем посёлке Полтавка. Для того, чтобы отомстить, он проник в дачный дом, который принадлежал потерпевшей. Внутри мужчина поджёг находящуюся в ведре бумагу и поднёс её к стене дома. Убедившись, что возгорание произошло, злоумышленник скрылся.
Дом был повреждён, сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. Вину в совершении преступления омич не признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшей 65 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального ущерба.