В Омске автосалон похитил 53 автомобиля у клиентов

По данным полиции, автосалон обещал омичам быстро и дорого продать их автомобили и перечислить деньги владельцам. С клиентами заключались агентские договоры, однако выполнять их условия обвиняемые не собирались.
Как выяснилось, располагая всеми документами на транспортные средства, работники салона закладывали чужие автомобили в ломбарды или оформляли кредиты на их приобретение на подставных лиц. Деньги от всех незаконных операций они присваивали. А клиентов, которые месяцами требовали вернуть им либо деньги, либо автомобиль, уговаривали подождать еще немного.
«К настоящему времени полицейскими установлено 53 эпизода преступной деятельности, общая сумма ущерба от которой превысила 80 миллионов рублей», — сообщил «РГ» представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. Директор и работник салона задержаны. Как сообщили в полиции, у двух бывших работников салона проведены обыски. Устанавливается их причастность к совершению данных преступлений. Расследование продолжается.