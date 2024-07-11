В Омске автосалон похитил 53 автомобиля у клиентов

Как выяснилось, располагая всеми документами на транспортные средства, работники салона закладывали чужие автомобили в ломбарды или оформляли кредиты на их приобретение на подставных лиц. Деньги от всех незаконных операций они присваивали. А клиентов, которые месяцами требовали вернуть им либо деньги, либо автомобиль, уговаривали подождать еще немного.