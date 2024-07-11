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Без света остались два района Иркутска 11 июля

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Куйбышевском и Октябрьском районах.

Источник: Комсомольская правда

Два района Иркутска остались без света 11 июля из-за аварийного отключения. Электроснабжение пропало у некоторых жителей Куйбышевского и Октябрьского районов. Об этом сообщили в тг-канале Свет 38.

— Под отключение попала часть домов на улицах Лызина, Прибрежная, 3-я Летчиков, Авиаторов, Аэрофлотская, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Загоскина, Канская, Красноярская, Красных Мадьяр, Култукская, Молдавская, Саянский, Угольный, Рябиновая, Советская, Угольный, Ядринцева, Трилиссера, Ширямова.

Энергетики уже находятся на месте аварии. Им предстоит найти причину отключения и восстановить подачу электроснабжения. Работы планируют завершить к 17:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что три пожара из-за молнии произошло в Иркутском районе. Пожары по вине грозового разряда произошли в селах Смоленщина, Хомутово и Патроны.