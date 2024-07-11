Жительницу Новосибирска будут судить за организацию подпольного казино

По версии следствия, в ноябре 2022 года 21-летняя жительница Новосибирска вместе с подельниками организовала незаконный игровой зал по улице 2-й Бронный переулок, 28/1. Девушка за деньги лично контролировала работу игрового зала, а также принимала деньги от игроков, консультировала их и выдавала выигрыш.