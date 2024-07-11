Жительницу Новосибирска будут судить за организацию подпольного казино

В Новосибирске до суда дошло уголовное дело в отношении 21-летней местной жительницы, которую обвиняют в организации подпольного казино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, в ноябре 2022 года 21-летняя жительница Новосибирска вместе с подельниками организовала незаконный игровой зал по улице 2-й Бронный переулок, 28/1. Девушка за деньги лично контролировала работу игрового зала, а также принимала деньги от игроков, консультировала их и выдавала выигрыш.
Оперативники зафиксировали игровой процесс, а также в ходе рейда изъяли 12 единиц игрового оборудования.
Сибирячку обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны». Девушка признала свою вину.
Дело направили для рассмотрения в Кировский районный суд Новосибирска.