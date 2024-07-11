52-летний мужчина в черно-белой рубашке пропал в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска ищут Гадимян Абгара Арутюновича. О местонахождении 52-летнего мужчины неизвестно с 28 июня. Ориентировку на исчезнувшего опубликовали волонтёры поисково-спасательного отряда.
— Приметы мужчины — рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза, — сообщают волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».
В день исчезновения был одет в черно-белую рубашку, черные джинсы, белые кроссовки.
Если вы знаете, где находится Абгар Гадимян, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.