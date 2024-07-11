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Глава Запорожской ОВА Федоров: поврежден объект критической инфраструктуры

В подконтрольной Украине части Запорожской области объекты критической инфраструктуры получили повреждения, рассказал глава областной военной администрации (ОВА) региона Иван Федоров в своем телеграм-канале.

Источник: AP 2023

По его словам, всего было 12 ударов, под которые попало неназванное точное число объектов инфраструктуры.

В подконтрольной Киеву части Херсонской области также повредили объект критической инфраструктуры, административное здание и агропромышленные предприятия, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов осенью 2022 года. Украина и другие страны не признали их результатов.

Президент России Владимир Путин в качестве условий, при которых Москва прекратит огонь, назвал вывод войск с территории новых регионов. На Украине оценили это предложение как неприемлемое.