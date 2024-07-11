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Частный дом на улице Горбачева в Ростове выгорел из-за неисправной проводки

В частном доме в Ростове из-за неисправной проводки сгорело 50 кв. метров.

Источник: пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области

Частный дом на улице Горбачева в Ростове-на-Дону выгорел из-за неисправной проводки. Предварительно, пламя вспыхнуло после замыкания под крышей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Пострадавших нет. Пожар потушили на 50 квадратах, было задействовано 32 специалиста и 8 единиц техники, — прокомментировали в экстренной службе.

Жителям Дона напоминают: нужно периодически проверять состояние электропроводки, а работающие приборы нельзя оставлять без присмотра.

Напомним, ранее в хуторе Мержаново потушили ландшафтный пожар.

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