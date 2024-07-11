В Усть-Ишиме остаются подтопленными около десяти домов

Паводок на севере Омской области давно спал, однако даже к середине лета подтопленными остаются некоторые участки.
В своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что ликвидация последствий весеннего паводка продолжается до сих пор.
«Сейчас затопленными остаются 9 домов в Усть-Ишиме и 2 участка дорог. Ведется просушка и дезинфекция домовладений. На данный момент просушено 136 домов. Бригады спасателей и службы МЧС работают», — написал Хоценко.
По данным районной газеты «Усть-Ишимский вестник», уровень воды в Иртыше и Ишиме опустился ниже всех критических отметок. Два затопленных участка дороги находятся в направлении села Загваздино и посёлка Малая Бича.
Комиссия по оценке ущерба от стихии побывала в 347 жилых домах. В 236 случаях был установлен факт полной утраты жилплощади.