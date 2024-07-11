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В Усть-Ишиме остаются подтопленными около десяти домов

Под водой до сих пор находятся две дороги.

Источник: Om1.ru

Паводок на севере Омской области давно спал, однако даже к середине лета подтопленными остаются некоторые участки.

В своём телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о том, что ликвидация последствий весеннего паводка продолжается до сих пор.

«Сейчас затопленными остаются 9 домов в Усть-Ишиме и 2 участка дорог. Ведется просушка и дезинфекция домовладений. На данный момент просушено 136 домов. Бригады спасателей и службы МЧС работают», — написал Хоценко.

По данным районной газеты «Усть-Ишимский вестник», уровень воды в Иртыше и Ишиме опустился ниже всех критических отметок. Два затопленных участка дороги находятся в направлении села Загваздино и посёлка Малая Бича.

Комиссия по оценке ущерба от стихии побывала в 347 жилых домах. В 236 случаях был установлен факт полной утраты жилплощади.