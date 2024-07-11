В Волгограде найдено тело погибшего слесаря, работавшего 6 июля на КНС

Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, за минувшую ночь, благодаря непрерывно работающим насосным агрегатам, удалось снизить уровень сточных вод в разрушенной канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. Это позволило обнаружить и поднять тело работника, заступившего на смену 6 июля. В настоящее время продолжаются поиски остальных сотрудников КНС.