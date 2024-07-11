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В Волгограде найдено тело погибшего слесаря, работавшего 6 июля на КНС

Ресурсоснабжающая организация взяла на себя расходы по организации похорон рабочего.

Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании, за минувшую ночь, благодаря непрерывно работающим насосным агрегатам, удалось снизить уровень сточных вод в разрушенной канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. Это позволило обнаружить и поднять тело работника, заступившего на смену 6 июля. В настоящее время продолжаются поиски остальных сотрудников КНС.

Руководство организации находится на связи с родными погибшего. Оно также взяло на себя расходы по организации похорон и предоставление материальной помощи семьям погибших.

Напомним, 6 июля в Красноармейском районе города после взрыва произошло частичное обрушение здания КНС, два человека погибли. Других рабочих еще пытаются найти под завалами.