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Омичу, который выстрелил в ребёнка из пистолета, грозит до семи лет тюрьмы

Вину в совершении преступления молодой человек признал частично.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Ленинского округа утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя. Он обвиняется по статьям «Хулиганство с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».

В апреле этого года молодой человек был в гараже между домами по улицам 6-я Станционная и 6-я Ленинградская. В это время по крышам гаражей бегали дети, и омич сделал им замечание. После словесного конфликта и отсутствия реакции со стороны детей обвиняемый начал стрелять в них из рогатки, а затем из пневматического пистолета. Одна пуля попала в ногу 9-летнему мальчику.

Вину в совершении преступления парень признал частично, выплатив родителям несовершеннолетних 45 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Омичу грозит до семи лет лишения свободы.