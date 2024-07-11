Омичу, который выстрелил в ребёнка из пистолета, грозит до семи лет тюрьмы

В апреле этого года молодой человек был в гараже между домами по улицам 6-я Станционная и 6-я Ленинградская. В это время по крышам гаражей бегали дети, и омич сделал им замечание. После словесного конфликта и отсутствия реакции со стороны детей обвиняемый начал стрелять в них из рогатки, а затем из пневматического пистолета. Одна пуля попала в ногу 9-летнему мальчику.