Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области продолжают тушить крупный лесной пожар в Витимском заповеднике

В Витимском заповеднике в Бодайбинском районе Иркутской области продолжается тушение лесного пожара, охватившего площадь в 195 га.

Источник: Соцсети

Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего на утро 11 июля в Приангарье действуют 28 лесных пожаров. Из них пять были обнаружены накануне, их общая площадь — 17,5 га. Продолжается тушение 23 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 2 520,4 га. В регионе из-за жаркой сухой погоды установились высокие классы пожарной опасности. Дым от горящей тайги в Якутии и Забайкалье распространился на север Иркутской области. По данным на 10 июля, в тушении лесных пожаров в регионе задействованы 988 человек и 111 единиц техники.

пожары