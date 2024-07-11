В Иркутской области продолжают тушить крупный лесной пожар в Витимском заповеднике

Всего на утро 11 июля в Приангарье действуют 28 лесных пожаров. Из них пять были обнаружены накануне, их общая площадь — 17,5 га. Продолжается тушение 23 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 2 520,4 га. В регионе из-за жаркой сухой погоды установились высокие классы пожарной опасности. Дым от горящей тайги в Якутии и Забайкалье распространился на север Иркутской области. По данным на 10 июля, в тушении лесных пожаров в регионе задействованы 988 человек и 111 единиц техники.