В Волжском водитель иномарки врезался в «Газель» и скрылся

Волгоградская полиция разыскивает водителя, который скрылся с места аварии. ДТП произошло в Волжском 10 июля. На дороге столкнулись «Фольксваген Поло» и «Газель Некст». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 14.50 часов автомобилист за рулем иномарки ехал на проспекте Ленина.
— Напротив дома № 359 «а» он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Газелью». После чего водитель автомобиля «Фольксваген», оставив машину на месте ДТП, скрылся, ведется его розыск, — уточнили в полиции региона.
Пострадали два человека — водитель «Газели» и пассажир иномарки.