В Волжском водитель иномарки врезался в «Газель» и скрылся

— Напротив дома № 359 «а» он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Газелью». После чего водитель автомобиля «Фольксваген», оставив машину на месте ДТП, скрылся, ведется его розыск, — уточнили в полиции региона.