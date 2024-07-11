Выжившего в авиакатастрофе в Татарстане прооперировали, он находится в реанимации РКБ

Напомним, что сначала состояние пациента стабилизировали в Камско-Устьенской ЦРБ, далее вертолетом санавиации его перевезли в РКБ. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, что могло стать возможной причиной крушения легкомоторного самолета.