Выжившего в авиакатастрофе в Татарстане прооперировали, он находится в реанимации РКБ

«Состояние пациента остается тяжелым. Все необходимые мероприятия по оперативным вмешательствам проведены успешно. Работает мультидисциплинарная бригада врачей», — отметили в Минздраве РТ.
Пациент сейчас находится в реанимации под круглосуточным наблюдением медиков.
Напомним, что сначала состояние пациента стабилизировали в Камско-Устьенской ЦРБ, далее вертолетом санавиации его перевезли в РКБ. Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал, что могло стать возможной причиной крушения легкомоторного самолета.