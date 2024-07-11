10 июля в 14.34 свислочские спасатели выехали в деревню Праздники, где в поле горел грузовой автомобиль с пшеницей.
Прибыв к месту, работники МЧС увидели, что горит кабина грузовика (до их прибытия аграрии пытались самостоятельно справиться с пламенем). Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил кабину автомобиля, моторный отсек, лакокрасочное покрытие прицепа.
Благодаря слаженным действиям спасателей и работников хозяйства спасено 25 т пшеницы. Причина происшествия устанавливается. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
В Свислочском районе загорелся грузовик с пшеницей
11 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе в поле загорелся автомобиль, груженый пшеницей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.
10 июля в 14.34 свислочские спасатели выехали в деревню Праздники, где в поле горел грузовой автомобиль с пшеницей.