В Свислочском районе загорелся грузовик с пшеницей

10 июля в 14.34 свислочские спасатели выехали в деревню Праздники, где в поле горел грузовой автомобиль с пшеницей.



Прибыв к месту, работники МЧС увидели, что горит кабина грузовика (до их прибытия аграрии пытались самостоятельно справиться с пламенем). Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил кабину автомобиля, моторный отсек, лакокрасочное покрытие прицепа.



Благодаря слаженным действиям спасателей и работников хозяйства спасено 25 т пшеницы. Причина происшествия устанавливается. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.