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В Свислочском районе загорелся грузовик с пшеницей

11 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Свислочском районе в поле загорелся автомобиль, груженый пшеницей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.

10 июля в 14.34 свислочские спасатели выехали в деревню Праздники, где в поле горел грузовой автомобиль с пшеницей.

Прибыв к месту, работники МЧС увидели, что горит кабина грузовика (до их прибытия аграрии пытались самостоятельно справиться с пламенем). Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил кабину автомобиля, моторный отсек, лакокрасочное покрытие прицепа.

Благодаря слаженным действиям спасателей и работников хозяйства спасено 25 т пшеницы. Причина происшествия устанавливается. По одной из версий, к возгоранию могло привести короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

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