Под Верхней Салдой в водохранилище утонул взрослый мужчина

Под Верхней Салдой на воде скончался 64-летний мужчина. Его тело нашли в Исинском водохранилище.
— В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают инспекторы ГИМС МЧС России и правоохранители, — комментирует происшествие пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, в Свердловской области за три дня утонули семь взрослых и один ребенок. Череда инцидентов произошла за период с 6 по 8 июля на водоемах, купание в которых запрещено.
Ранее администрация Екатеринбурга предоставила список ближайших к городу безопасных водоемов. В самом Екатеринбурге таковых нет.