В Башкирии рыбак погиб от удара молнии

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС Башкирии, накануне около 14 часов сельчанин, со слов жены, ушел на рыбалку вниз по реке Ургинка в юго-западном направлении от деревни и не вернулся. А сегодня утром один из родственников обнаружил его тело в трех километрах от деревни. Предположительно, погибший хотел укрыться от начавшейся грозы под деревом. Но именно в это дерево ударила молния. Проводится доследственная проверка.