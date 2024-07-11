В Башкирии рыбак погиб от удара молнии

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС Башкирии, накануне около 14 часов сельчанин, со слов жены, ушел на рыбалку вниз по реке Ургинка в юго-западном направлении от деревни и не вернулся. А сегодня утром один из родственников обнаружил его тело в трех километрах от деревни. Предположительно, погибший хотел укрыться от начавшейся грозы под деревом. Но именно в это дерево ударила молния. Проводится доследственная проверка.
«По предварительным данным, в погибшего попала молния, когда он находился на берегу водоема на рыбалке. В результате мужчина скончался на месте. Тело обнаружили родственники, когда мужчина не вернулся домой. В настоящее время на месте происшествия организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего», — уточнили «Башинформу» в пресс-службе Следкома республики.