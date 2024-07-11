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В МЧС опровергли слухи о новом пожаре в бухте Инал

Сведения о новом пожаре в бухте Инал Туапсинского района не соответствуют действительности. Информацию о возможном возгорании не подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сведения о новом пожаре распространились в соцсетях. Пользователи сообщили о пожарных машинах, находящихся в районе предполагаемого возгорания, а также поделились видеороликами, на кадрах которых запечатлены клубы дыма.

Представители регионального управления МЧС заявили, что выезд специалистов осуществлялся с целью «мониторинга пожароопасной обстановки». Очаги тления также не были выявлены.

Лесной пожар в Бухте Инал разгорелся 7 июля. Площадь возгорания превысила 6 тыс. кв. м. Огонь полностью потушили 8 июля.

МЧС