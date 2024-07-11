Пенсия пропала со счета жительницы Карагандинской области

Сумма ущерба составила 97 тыс. тенге. По информации полиции, задержанная дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная путем незаконного доступа в информационную систему либо изменения информации, передаваемой по сетям телекоммуникаций, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.