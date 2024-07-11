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Трассу «Таврида» засыпало зерном: возле Севастополя перевернулся грузовик

На трассе «Таврида» перевернулся КАМАЗ с зерном.

Источник: МВД Крыма

В четверг, 11 июля, на 275 километре дороги Севастополь-Керчь перевернулся грузовик с прицепом. В результате происшествия зерно высыпалось на проезжую часть. ДТП произошло в 4 часа ночи в результате того, что водитель не справился с управлением, сообщили в МВД Севастополя.

«Установлено, что 44-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над груженным транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание», — говориться в сообщении полиции в Телеграме.

В результате аварии ни водитель, ни другие участники движения не пострадали. Госавтоинспекция проведет проверку по данному инциденту.