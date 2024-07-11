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Трактор столкнулся с легковушкой на трассе Минск — Гродно вечером 10 июля

В Минском районе вечером 10 июля столкнулись трактор и Opel Vectra.

Источник: УВД Минского облисполкома

Серьезное ДТП произошло вечером в среду, 10 июля, на трассе Минск-Гродно в Минском районе. Как сообщили в УВД Миноблисполкома, авария случилась около пяти часов вечера на 31 километре этой оживленной автодороги.

31-летний водитель, управляя автомобилем Opel Vectra, двигаясь в направлении Минска, совершил столкновение с трактором «МТЗ 82», которым управлял 63-летний водитель. Отметим, что трактор двигался в попутном направлении в правой полосе.

Оба водителя получили телесные повреждения, их доставили в медучреждения, а по факту аварии ГАИ проводит проверку.