Трактор столкнулся с легковушкой на трассе Минск — Гродно вечером 10 июля

Серьезное ДТП произошло вечером в среду, 10 июля, на трассе Минск-Гродно в Минском районе. Как сообщили в УВД Миноблисполкома, авария случилась около пяти часов вечера на 31 километре этой оживленной автодороги.
31-летний водитель, управляя автомобилем Opel Vectra, двигаясь в направлении Минска, совершил столкновение с трактором «МТЗ 82», которым управлял 63-летний водитель. Отметим, что трактор двигался в попутном направлении в правой полосе.
Оба водителя получили телесные повреждения, их доставили в медучреждения, а по факту аварии ГАИ проводит проверку.