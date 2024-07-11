В Челябинске толпа подростков устроила массовую драку со стрельбой

Уличная разборка двух компаний произошла во дворе дома на улице 40-летия Победы. Момент потасовки на видеокамеру сняли очевидцы.
На кадрах, появившихся в интернете, видно толпу подростков. Сначала видно, как бьют одного лежащего на земле человека. Затем вовсе раздается хлопок, похожий на выстрел. Одни участники драки пытаются убежать, другие их догоняют. Также на видео слышно, как кто-то кричит «Иди сюда».
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области о произошедшем инциденте уже знают. В ведомстве сообщили, что после поступления сообщения об уличной драке, на место выехали сотрудники полиции.
«При опросе очевидцев полицейскими установлено, что между двумя компаниями подростков произошёл конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому телесные повреждения и забрал сотовый телефон, после чего скрылся. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР ОП “Северо-Западный” по горячим следам задержан подозреваемый, 19-летний местный житель. Похищенный телефон он сбыл случайному прохожему», — прокомментировали в областном полицейском Главке.
В ведомстве также добавили, что все материалы правоохранительные органы направили в следственное управление для принятия решения по инциденту. В полиции также продолжают выяснять обстоятельства и устанавливать личности других участников потасовки.