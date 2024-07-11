В Челябинске толпа подростков устроила массовую драку со стрельбой

На кадрах, появившихся в интернете, видно толпу подростков. Сначала видно, как бьют одного лежащего на земле человека. Затем вовсе раздается хлопок, похожий на выстрел. Одни участники драки пытаются убежать, другие их догоняют. Также на видео слышно, как кто-то кричит «Иди сюда».