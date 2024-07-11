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В Гомеле подросток запутался в рыболовных снастях и едва не утонул

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле подросток запутался в рыболовных снастях и едва не утонул в Соже, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 10 июля на городском пляже «Западный» вблизи микрорайона Шведская Горка. Как установлено, подросток 2009 года рождения при купании в реке Сож запутался в рыболовных снастях и начал тонуть.

Работник ОСВОД оперативно подплыл к мальчику на лодке. Спасатель обрезал леску, помог подростку забраться в лодку и доставил его на берег.

Как уточнили в службе спасения, парень не пострадал, в медпомощи не нуждался.

несчастный случай