Генерал Попов обратился в СКР из-за комментирующего его дело адвоката

«Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СКР уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — рассказал ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский. Он считает, что Дмитрий Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Ивана Попова.
Сергей Буйновский отметил, что у Ивана Попова и его защитников взята подписка о неразглашении тайны следствия. Однако, как указал адвокат, Дмитрий Аграновский, не зная обстоятельств дела генерала, «выдает свою некомпетентность за действительность».
Аграновский пока не комментировал информацию. Свое мнение по делу бывшего командующего 58-й армией он ранее неоднократно выражал в разговоре со СМИ. Так, 8 июля он предположил, что Иван Попов может рассчитывать на смягчение при рассмотрении дела в случае раскрытия канала утечки данных на Украину.
«Рассуждая в СМИ о смягчении наказания Попову, он вводит в заблуждение людей и общество, поскольку мой подзащитный вину не признает, он может говорить только об оправдательном приговоре», — подчеркнул господин Буйновский.
Иван Попов находится в СИЗО с 17 мая. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, купленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений на линии фронта. Их стоимость превышает 130 млн руб.