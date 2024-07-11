Генерал Попов обратился в СКР из-за комментирующего его дело адвоката

«Иван Попов подал заявление с просьбой возбудить СКР уголовное дело в отношении Аграновского, который не является его адвокатом, не может комментировать его уголовное дело, но продолжает это делать, что является клеветой и мошенничеством», — рассказал ТАСС адвокат генерала Сергей Буйновский. Он считает, что Дмитрий Аграновский наносит вред и ущерб правам и интересам Ивана Попова.