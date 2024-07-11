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Витимский заповедник горит в Иркутской области

В Иркутской области продолжается тушение 28 лесных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Тушением 28 лесных пожаров занимаются специалисты в Иркутской области. Один из них разгорелся на территории Витимского заповедника. Об этом сообщили в региональном правительстве.

— В заповеднике Бодайбинского района продолжается тушение ранее обнаруженного пожара на площади 195 га, а также двух обнаруженных накануне на площади 61 га, — пояснили в правительстве.

За 10 июля удалось потушить 11 пожаров, бушевавших на территориях лесного фонда региона.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе произошло три пожара из-за удара молний. Во время грозовых разрядов пострадали постройки и жилые дома в трех населенных пунктах.