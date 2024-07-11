Попова назвала причину вспышки ботулизма в России

По словам Поповой, фасоль, которую использовали при приготовлении салатов, которые стали причиной заражения, покупали за рубежом, затем ее отваривали и «вакуумировали каким-то непонятным образом». В целом салат с фасолью, который стал причиной заражения ботулизмом, был в 2882 заказах. Его готовили в цехе сервиса доставки готовой еды «Кухни на районе», который не был зарегистрирован в реестре, отметила глава Роспотребнадзора.