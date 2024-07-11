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Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО

ДОНЕЦК, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки из РСЗО «Град», сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Украинские вооруженные бандформирования нанесли удары с применением РСЗО БМ-21 “Град” по центру Горловки», — написал он.

По информации мэра, при обстреле получила ранения мирная жительница. Кроме того, повреждены несколько домов, учреждение образования и автомобиль.

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ открыли огонь по Центрально-Городскому району Горловки в 10:30, выпустив 20 ракет из РСЗО.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, там находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Горловке проживали более 250 тысяч человек.