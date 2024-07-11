В Гомеле после пожара в гараже скончался мужчина

Информация о пожаре в жилом доме по ул. Марата Казея областного центра поступила спасателям 10 июля около 17.00. Огонь уничтожил кровли дома и гаража, а также стоявший в гараже легковой автомобиль. Повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество в доме и гараже.



«На момент прибытия работников скорой медпомощи хозяин дома 1958 года рождения самостоятельно вышел из горящего гаража и потерял сознание. После проведения реанимационных действий мужчина был направлен в больницу. Однако он скончался до прибытия в учреждение здравоохранения», — рассказали в областном управлении МЧС.



Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при ремонте авто.