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В Гомеле после пожара в гараже скончался мужчина

11 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанин скончался по пути в больницу после пожара в гараже, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС Беларуси.

Информация о пожаре в жилом доме по ул. Марата Казея областного центра поступила спасателям 10 июля около 17.00. Огонь уничтожил кровли дома и гаража, а также стоявший в гараже легковой автомобиль. Повреждены потолочные перекрытия, стены и имущество в доме и гараже.

«На момент прибытия работников скорой медпомощи хозяин дома 1958 года рождения самостоятельно вышел из горящего гаража и потерял сознание. После проведения реанимационных действий мужчина был направлен в больницу. Однако он скончался до прибытия в учреждение здравоохранения», — рассказали в областном управлении МЧС.

Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при ремонте авто.

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