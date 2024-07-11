Двух иностранцев задержали за сбыт наркотиков в Алматы

«Задержанные взяты под стражу. По факту сбыта наркотических средств начато досудебное расследование», — сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
Сообщается, что двое граждан Индии, 24-х и 26-ти лет, задержаны сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в ходе проведения спецоперации.
Изъятые у подозреваемых свертки, как заключила судебно-химическая экспертиза, имели содержимое — наркотик «мефедрон». Отмечается, что они признались в совершенном преступлении.
«В настоящее время устанавливается канал поставки зелья в Алматы и возможные источники его производства», — говорится в сообщении.