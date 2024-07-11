На Кубани нашли 66 боеприпасов времен войны

В плодовом саду в станице Неберджаевской Крымского района Кубани нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Опасный арсенал обнаружили работники сада, когда выкорчевывали старые деревьев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) Росгвардии Краснодарского края.