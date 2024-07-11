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На Кубани нашли 66 боеприпасов времен войны

Опасную находку обезвредили в Крымском районе Краснодарского края.

Источник: Росгвардия Краснодарский край — Telegram

В плодовом саду в станице Неберджаевской Крымского района Кубани нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Опасный арсенал обнаружили работники сада, когда выкорчевывали старые деревьев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) Росгвардии Краснодарского края.

О находке сообщили в правоохранительные органы. Специалисты обследовали территорию и извлекли две 50-килограммовые авиационные бомбы, 61 минометную мину, артиллерийский снаряди две ручные гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы уничтожили взрывотехники.

МЧС