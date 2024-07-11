Украинские власти заявили об аресте судна, вывозившего зерно из Крыма

По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тыс. тонн агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. В конце мая этого года судно вновь зашло в севастопольский порт с грузом из Турции, где разгрузилось и вышло, указав пунктом назначения Стамбул, сообщает ведомство. Однако 2 июля оно зашло в один из портов Молдавии.