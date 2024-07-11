В Воронеже бригада водоканала устраняет ЧП на Шишкова

Вчера, 10 июля, в «РВК-Воронеж» заявили, что канализационная линия является бесхозной и не находится на балансе предприятия. В результате обследования сети в месте утечки было обнаружено повреждение на напорной линии. Прошли подготовительные работы. После переключения на резервную линию излив стоков на поверхность был остановлен.