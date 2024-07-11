В Воронеже бригада водоканала устраняет ЧП на Шишкова

Аварийная бригада «РВК-Воронеж» приступила к устранению повреждений на сетях водоотведения по адресу: улица Шишкова, 99, сообщили на предприятии в четверг, 11 июля. На месте ЧП начали разрабатывать котлован.
— Несмотря на аварийную ситуацию, услуги водоотведения на этой улице осуществляются в полном объеме, — уточнили в пресс-службе водоканала.
Ранее воронежцы пожаловались, что между домами № 99 и 97 на улице Шишкова прорвало канализацию, после чего двор заливало стоками в течение нескольких дней. Дурно пахнущее содержимое труб текло по проездам и затопило детскую площадку.
Вчера, 10 июля, в «РВК-Воронеж» заявили, что канализационная линия является бесхозной и не находится на балансе предприятия. В результате обследования сети в месте утечки было обнаружено повреждение на напорной линии. Прошли подготовительные работы. После переключения на резервную линию излив стоков на поверхность был остановлен.
Сегодня, 11 июля, специалисты «РВК-Воронеж» также проводят работы по замене оборудования в микрорайоне Сомово по адресу: улица Лесной Массив, 6. РИА «Воронеж» рассказывало, на каких улицах временно отключат воду.