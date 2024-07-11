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Стало известно о состоянии девушки, упавшей под состав на «Выборгской»

Состояние упавшей в метро «Выборгская» в Петербурге оценивается как тяжелое.

Врачи Мариинской больницы спасают упавшую под поезд в метро на станции «Выборгская» 19-летнюю девушку, об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».

Девушку в анафилактическом шоке доставили в реанимацию. Предположительно, врачи зафиксировали множественные травмы головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лучевой кости. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее «Фонтанке» сообщили читатели, что вечером 10 июля произошел сбой движения поездов на красной ветке метро. Причиной стало падение пассажирки на пути.

медицина