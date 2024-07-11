Стало известно о состоянии девушки, упавшей под состав на «Выборгской»

Врачи Мариинской больницы спасают упавшую под поезд в метро на станции «Выборгская» 19-летнюю девушку, об этом 11 июля стало известно «Фонтанке».
Девушку в анафилактическом шоке доставили в реанимацию. Предположительно, врачи зафиксировали множественные травмы головы, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом лучевой кости. Ее состояние оценивается как тяжелое.
Ранее «Фонтанке» сообщили читатели, что вечером 10 июля произошел сбой движения поездов на красной ветке метро. Причиной стало падение пассажирки на пути.