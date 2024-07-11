По факту убийства иностранца в Кишиневе возбуждено уголовное дело

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура по факту убийства в кишиневском секторе Рышкановка объявила о возбуждении уголовного дела по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью».
ЧП произошло в Кишиневе днем 10 июля. На летней террасе в секторе Рышкановка был застрелен иностранный гражданин турецкого происхождения. По данным полиции, он как лидер преступной группы находился в розыске по линии Интерпола и подлежал аресту и экстрадиции, однако запросил убежища в Молдове. Рассмотрение дела затянулось, и преступник свободно жил в Кишиневе не менее года.
Утром 11 июля стало известно, что полиция задержала двоих подозреваемых, соучастников преступления. Оба находятся под стражей в полиции, информацию прессе подтвердила руководитель пресс-службы Главной инспекции полиции Диана Фетко.
Правоохранители заявили, что в погибшего киллер выпустил не менее семи пуль.