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Таинственно пропавшего челябинского подростка с ДЦП начали искать на болотах

Сотрудники МЧС России продолжают поиски мальчика в Еткульском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сотрудники осматривают заброшенные фермы, проверяют каждый участок и строения, расположенные в садовых товариществах. Растянувшись шеренгой, прочесывают лесной массив и близлежащие поля.

Общая группировка МЧС России — 103 человека, 11 единиц техники, в том числе три БПЛА и плавсредство.

В расширенной зоне поиска круглосуточно работают добровольцы, сотрудники Следственного комитета, полиции, прокуратуры и поисково-спасательная служба министерства общественной безопасности Челябинской области.

Напомним, накануне в поисковых работах было задействовано более 600 человек. Ими было обследовано 46 колодцев в районе СНТ «Восход» 1 и 2. Спасатели в водолазных костюмах, применяя спецоборудование, спускаются в каждый колодец и досконально исследуют донья. Проверенные объекты отмечаются на интерактивной карте. На текущий момент обследованы все обнаруженные колодцы.

МЧС