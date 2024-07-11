Таинственно пропавшего челябинского подростка с ДЦП начали искать на болотах

Напомним, накануне в поисковых работах было задействовано более 600 человек. Ими было обследовано 46 колодцев в районе СНТ «Восход» 1 и 2. Спасатели в водолазных костюмах, применяя спецоборудование, спускаются в каждый колодец и досконально исследуют донья. Проверенные объекты отмечаются на интерактивной карте. На текущий момент обследованы все обнаруженные колодцы.