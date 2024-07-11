В Сырдарье обнаружили тело убитой 13-летней девочки. Ведется розыск преступника

По информации пресс-секретаря генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, инцидент произошел 3 июля, когда в одной из квартир Сырдарьинской области обнаружили тело несовершеннолетней девочки с признаками насильственной смерти.
Сообщается, что около 19:30 в одном из домов махалли «Шукрона», вернувшись с работы, женщина обнаружила в гостиной съемной квартиры свою 13-летнюю дочь. Она тут же обратилась в городскую больницу.
В первичном заключении судебно-медицинской экспертизы отметили, что смерть девочки наступила в результате сдавливания органов шеи, механической асфиксии, вызванной удушьем.
Отмечается, что в этот же день прокуратура Сырдарьинской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 («Умышленное убийство»). Для розыска преступника правоохранители организовали оперативную группу. Ведется расследование.