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В Сырдарье обнаружили тело убитой 13-летней девочки. Ведется розыск преступника

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Сырдарьинской области неизвестный задушил подростка и скрылся с места преступления. Правоохранители ищут преступника.

По информации пресс-секретаря генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, инцидент произошел 3 июля, когда в одной из квартир Сырдарьинской области обнаружили тело несовершеннолетней девочки с признаками насильственной смерти.

Сообщается, что около 19:30 в одном из домов махалли «Шукрона», вернувшись с работы, женщина обнаружила в гостиной съемной квартиры свою 13-летнюю дочь. Она тут же обратилась в городскую больницу.

В первичном заключении судебно-медицинской экспертизы отметили, что смерть девочки наступила в результате сдавливания органов шеи, механической асфиксии, вызванной удушьем.

Отмечается, что в этот же день прокуратура Сырдарьинской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 97 («Умышленное убийство»). Для розыска преступника правоохранители организовали оперативную группу. Ведется расследование.