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Пять человек, в том числе 4-летняя девочка, пострадали в ДТП с маршруткой на Кубани

В Мостовском районе в ДТП с маршруткой пострадали пять человек.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

ДТП с пятью пострадавшими случилось в Краснодарском крае. Авария произошла днем 11 июля в Мостовском районе.

Автомобиль ВАЗ 2121 проезжал по трассе «Лабинск-Мостовской-граница КЧР». Водитель начал поворачивать налево. В этот момент «Газель» пошла на обгон. Маршрутка совершала маневр в разрешенном месте.

Но водитель ВАЗ 2121, предварительно, не уступил дорогу. В результате автомобиль столкнулся с маршруткой. Во время удара водитель «Газели» не справился с управлением. Маршрутка выехала с дороги, съехала в кювет и перевернулась.

Известно, что в «Газели» находились пассажиры. В результате пострадали четыре человека, в том числе четырехлетняя девочка. Кроме того, травмы получил водитель ВАЗ 2121.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее массовая авария с маршруткой произошла в Краснодаре. ДТП случилось на улице Западный обход. Водитель иномарки начал перестраиваться из крайней правой полосы в левую. В попутном направлении ехала маршрутка. Не заметив автобус, водитель иномарки врезался в общественный транспорт. После этого произошло столкновение с другой легковушкой. Пострадали семь человек, которые находились в легковых авто.