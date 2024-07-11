Пять человек, в том числе 4-летняя девочка, пострадали в ДТП с маршруткой на Кубани

Напомним, ранее массовая авария с маршруткой произошла в Краснодаре. ДТП случилось на улице Западный обход. Водитель иномарки начал перестраиваться из крайней правой полосы в левую. В попутном направлении ехала маршрутка. Не заметив автобус, водитель иномарки врезался в общественный транспорт. После этого произошло столкновение с другой легковушкой. Пострадали семь человек, которые находились в легковых авто.