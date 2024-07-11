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Более семи миллионов похитили аферисты у жителей Иркутской области 10 июля

Трое сибиряков потеряли более пяти миллионов в попытках заработать на инвестициях.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутской области лишились более семи миллионов рублей 10 июля. Мошенники использовали популярные схемы обмана, но пятеро сибиряков попались на уловку с инвестициями и распрощались с 5,1 млн рублей. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона, жители Нижнеудинска познакомился в интернете с девушкой, которая предложила ему вариант удаленной работы.

— Мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету, а затем по инструкции внес депозит. Месяц он совершал несуществующие сделки и продолжал вкладывать деньги. Для этих целей он даже оформил кредит. Однако забрать прибыль не получилось. «Инвестиционные» менеджеры перестали выходить на связь, а личный кабинет оказался заблокирован. Суммарно он потерял свыше 2,7 млн рублей, — пояснили полицейские.

А вот жительницу Бодайбинского района обманул работник «службы безопасности банка». 57-летняя женщина поверила в историю о том, что мошенники завладели ее банковским счетом. В попытке спасти сбережения сибирячка взяла займ и перевела на «резервный счет». Деньги она больше не увидела.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на водоемах Иркутской области с начала года погибли 17 детей. Случаи утопления несовершеннолетних зарегистрировали в восьми города и четырех муниципальных образованиях.