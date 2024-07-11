Более семи миллионов похитили аферисты у жителей Иркутской области 10 июля

— Мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету, а затем по инструкции внес депозит. Месяц он совершал несуществующие сделки и продолжал вкладывать деньги. Для этих целей он даже оформил кредит. Однако забрать прибыль не получилось. «Инвестиционные» менеджеры перестали выходить на связь, а личный кабинет оказался заблокирован. Суммарно он потерял свыше 2,7 млн рублей, — пояснили полицейские.