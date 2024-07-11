Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Петербурге зарегистрировал дело об убийстве Игоря Талькова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело, возбужденное по факту убийства исполнителя Игоря Талькова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Источник: Коммерсантъ

Фигурантом по нему стал бывший концертный директор певца Валерий Шляфман. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 15 — п.д ст. 102 УК РСФСР, п.д ст. 102 УК РСФСР (убийство и покушение на убийство, совершенные общеопасным способом).

В январе 2022 года петербургский суд избрал Шляфману арест на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Месяцем ранее, в июне, расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова завершилось в Петербурге. Позже стало известно, суд заочно рассмотрит дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, который спустя год после преступления скрылся в Израиле.