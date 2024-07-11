Суд в Петербурге зарегистрировал дело об убийстве Игоря Талькова

В январе 2022 года петербургский суд избрал Шляфману арест на два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ. Месяцем ранее, в июне, расследование уголовного дела об убийстве Игоря Талькова завершилось в Петербурге. Позже стало известно, суд заочно рассмотрит дело. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Валерия Шляфмана, который спустя год после преступления скрылся в Израиле.