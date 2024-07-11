Верховный суд раскрыл некоторые детали дела об убийстве трехлетнего мальчика в Ташкенте

По информации пресс-службы суда, подозреваемым по делу проходит ранее судимый уроженец Ферганской области. Кроме того, выяснилось, что у гражданина уже есть судимость и он женат. С матерью убитого ребенка он не состоял в брачных отношениях. По решению Яшнабадского районного суда по уголовным делам, гражданин должен пройти судебно-психиатрическую экспертизу.