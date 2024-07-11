Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
«Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М-198 производства США, две 152 мм гаубицы “Мста-Б”, 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н”, — добавили в МО РФ.