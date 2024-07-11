Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение украинским войскам в районах Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также у балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества, потери Киева составили до 460 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.