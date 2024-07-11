Группировка «Центр» отразила пять контратак

«Отражены пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, два автомобиля, 152-мм гаубица “Мста-Б”, 105-мм орудие М119 производства США, четыре 100-мм пушки МТ-12 “Рапира”, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — говорится в сообщении.