ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР

Также они отразили за сутки пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская армия потеряла до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, два автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 105-миллиметровое орудие М119, четыре 100-миллиметровые пушки МТ-12 «Рапира», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.