«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход ДНР», — говорится в заявлении ведомства.
Также они отразили за сутки пять контратак штурмовых групп 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинская армия потеряла до 335 военнослужащих, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, два автомобиля, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», 105-миллиметровое орудие М119, четыре 100-миллиметровые пушки МТ-12 «Рапира», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
За сутки ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.
Ранее, 9 июля, стало известно, что армия России освободила населенный пункт Яснобродовка в ДНР. Это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».
До этого, 7 июля, сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Противник потерял до 340 боевиков, танк, боевую машину пехоты Bradley производства США, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и американское 105-миллиметровое орудие М119.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.