«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США», — говорится в сообщении.