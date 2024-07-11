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Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ «Восток», сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США», — говорится в сообщении.