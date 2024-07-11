Мать погибшего на остановке в Иркутске подростка о заседании суда: «Убийца был одет, как мой сыночка. Не сдержала слез»

«Земля из-под ног ушла…. А потом, как слезы накатили! Я их даже остановить не могла. Градом по щекам сами по себе катились. Атмосфера в зале стала трагичной. Никто слова проронить не мог…, — тяжело вздыхая, вспоминает второе судебное заседание 44-летняя Дарья Ф, мама покойного 15-летнего Егора. Лучезарного, кареглазого брюнета не стало 2 декабря 2023 года. Жизнь парня, у которого было столько планов, оборвалась за несколько секунд зимним вечером на остановке “Лисиха”. А прервал ее удар ножом в сонную артерию. Центр Иркутска будто вернулся в лихие девяностые. Шесть отморозков, вышедших из сауны неподалеку, пристали к Егору и его троим друзьям. “Драки не избежать”, — объясняют приятели покойного школьника, которые до конца пытались спасти товарища.
Утром 9 июля в стенах Октябрьского районного суда Иркутска состоялось второе судебное заседание по делу об убийстве Егора. Пятерых обвиняемых, которые находятся в СИЗО, доставил конвой. Также на заседание суда впервые приехала мама убитого сибиряка. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Повздорили за пару месяцев до его смерти».
Рос Егор в дружной и любящей семье. Обожал машины, увлекался футболом. А сколько планов было у парня! Грезил поступлением в колледж на механика после окончания 9-го класса. Ведь почти все детство провел в гараже, копаясь в машинах старшего брата. Однако школьнику пророчили будущее одаренного футболиста.
У Егора и подруга была. Вместе с 15-летней Кариной (имя изменено — прим. Ред.) он рос в одном дворе. Дружили ребята не один год.
— Только мы часто ссорились из-за трудных характеров, — рассказывала ранее КП-Иркутск Карина. Вот и за пару месяцев до смерти Егора вновь повздорили.
Егор, как истинный джентльмен, решил первым пойти на примирение. Так, 2 декабря он отпросился у мамы к девушке. Хотел позвать Карину на прогулку, чтобы обсудить все.
— Держать сына дома не стала. Однако попросила, чтобы вернулся домой пораньше и обязательно написал смс, как соберется возвращаться, — говорит Дарья.
Однако у Карины были дела, которые она не могла отложить. Попросила перенести встречу на удобное время. Домой парень возвращаться не стал, поехал к друзьям.
«Зарезали…», — одной из первых узнала Карина по телефону от друзей. Девушка не могла поверить. Даже позвонила Дарье, которая подтвердила информацию.
Пытались уйти от конфликта.
Стемнело, когда Егор решил возвращаться домой. Ему и еще трем друзьям ехать было в одну сторону, поэтому парни вызвали одно такси.
— Вдруг толпа из шести парней от 15 лет до 21 года прицепилась со странными вопросами, мол, кто мы по жизни, чем занимаемся и т.д, — рассказывал ранее КП-Иркутск Марк (имя изменено — прим. Ред.).
Ребята изо всех сил пытались уйти от конфликта. Не получилось… Егора ударили ножом, по меньшей мере, четыре раза. Последний — в шею. Парень скончался от потери крови прямо на заснеженной лавочке.
Скрывшихся отморозков разыскали быстро. Двоих задержали в Качугском районе, еще четверых — в Иркутске. Во время обысков нашли и нож, которым убили Егора.
«Решила взглянуть им в глаза».
Обвиняемый, нанесший смертельный удар ножом Егору, раньше на скамью подсудимых не попадал. Однако числится на учете в банке данных детей, находящихся в социально-опасном положении. А вот у остальных четверых молодых людей, которые обвиняются в совершении группой лиц по предварительному сговору хулиганства, с применением предметов, используемых в качестве оружия, насилия к гражданам и угрозой его применения, уже есть судимости.
— Каждый в начале заседания со мной поздоровался. Не сразу поняли, кто я, — рассказывает Дарья. — Решила взглянуть им в глаза, а потом смотрю, главный убийца одет, как мой сыночка: в таком же трико Егор по дому ходил. Слез не смогла сдержать. А потом судья задал мне вопросы при них, так мне еще хуже стало. Хорошо, что на улице старший сын ждал. Приехала домой с высоченным давлением. В дальнейшем, наверное, не буду приезжать на заседания суда.
На первое судебное заседание приезжала мать одного из нападавших. Сибирячка рассказала, что ее сын мечтает выйти на свободу и начать жизнь с чистого листа.