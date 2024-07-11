Мать погибшего на остановке в Иркутске подростка о заседании суда: «Убийца был одет, как мой сыночка. Не сдержала слез»

«Земля из-под ног ушла…. А потом, как слезы накатили! Я их даже остановить не могла. Градом по щекам сами по себе катились. Атмосфера в зале стала трагичной. Никто слова проронить не мог…, — тяжело вздыхая, вспоминает второе судебное заседание 44-летняя Дарья Ф, мама покойного 15-летнего Егора. Лучезарного, кареглазого брюнета не стало 2 декабря 2023 года. Жизнь парня, у которого было столько планов, оборвалась за несколько секунд зимним вечером на остановке “Лисиха”. А прервал ее удар ножом в сонную артерию. Центр Иркутска будто вернулся в лихие девяностые. Шесть отморозков, вышедших из сауны неподалеку, пристали к Егору и его троим друзьям. “Драки не избежать”, — объясняют приятели покойного школьника, которые до конца пытались спасти товарища.